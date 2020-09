Bebê nasce durante voo e ganha direito vitalício para viajar

Um bebê ganhou o direito para viajar durante toda a vida pela companhia EgyptAir. Isso porque ele nasceu durante um voo que saiu do Cairo, no Egito, com destino a Londres. A viagem durava cerca de 5 horas e, segundo o UOL, não deu tempo de pousar e um médico que estava no avião precisou fazer o parto ali mesmo.

A companhia aérea deixou uma mensagem nas redes sociais para parabenizar mãe e filho e aproveitou para informar o presente do "novo cliente". Apesar do susto, essa não foi a primeira vez que um parto foi realizado dentro de um avião. Outro caso aconteceu em 2009 quando uma mulher de 31 anos deu à luz em pleno ar na companhia AirAsia.