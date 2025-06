Autoridades brasileiras que ainda estão em Israel deixarão país até quinta-feira, diz senador

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As autoridades brasileiras que participavam de visitas a Israel e ainda estão no país devem sair até a próxima quinta-feira (19), segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que preside o grupo parlamentar Brasil-Israel e monitora a retirada do grupo do território israelense diante do acirramento do conflito com o Irã.

O senador afirmou que a saída deve ocorrer ao longo dos próximos três dias. A estimativa é que 27 autoridades e assessores ainda permaneçam em Israel.

Um primeiro grupo com 12 pessoas, incluindo dois prefeitos de capitais, deixou o país do Oriente Médio por terra na segunda-feira (16), seguiu para a Jordânia e foi até a Arábia Saudita.

O processo contou com mobilização do Ministério das Relações Exteriores e de embaixadas brasileiras de Amã (Jordânia), Tel Aviv (Israel) e Riad (Arábia Saudita).

O Itamaraty, no entanto, informou que os prefeitos e demais políticos brasileiros ignoraram a contraindicação do órgão de viajar ao país, que atacou o Irã na última sexta-feira (13), iniciando uma onda de ofensivas mútuas.

"Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv", diz a nota.

O órgão informou ainda que a orientação que desaconselha as viagens não essenciais à região existe desde 2023, além da recomendação de que os brasileiros que se encontrassem em Israel considerassem deixar o país.

O grupo de políticos teria sido convidado por Tel Aviv para comparecer à MuniExpo Israel 2025, uma feira internacional de tecnologia.

Conforme mostrou a coluna Mônica Bergamo, nove pessoas que deixaram Israel voltaram ao Brasil em voo particular: Cícero Lucena (prefeito de João Pessoa), Álvaro Damião (prefeito de Belo Horizonte), Márcio Lobato (secretário de Segurança de Belo Horizonte), Francisco Nélio (tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios), Welberth Porto (prefeito de Macaé), Claudia da Silva (vice-prefeita de Goiânia), Janete Aparecida (vice-prefeita de Divinópolis), Johnny Maycon (prefeito de Nova Friburgo) e Francisco Vagner (secretário de Planejamento de Natal).

De acordo com funcionários do Itamaraty, o processo de resgate de civis do território ainda está sendo avaliado pelo governo brasileiro. A embaixada do Brasil em Tel Aviv está responsável pelo contato e assistência prestada aos brasileiros que estão no local.

Para as outras 27 autoridades convidadas que permanecem lá, o governo israelense apresentou uma proposta similar de saída por terra até a Jordânia, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil.

Na segunda-feira, a embaixada do Brasil em Tel Aviv tomou conhecimento de tentativas de golpes de criminosos que, por mensagens de aplicativo, estariam oferecendo lugares em voos para deixar Israel.

Na nota, o Itamaraty reforçou que o espaço aéreo israelense continua fechado, sem previsão de reabertura.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv instou todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estritamente as recomendações do "Home Front Command" israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado, para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirenes ou outros alertas.

Recomenda-se a todos os brasileiros em Israel acompanharem a página da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em especial a seção de "Alerta Consular", que é atualizada em caso de novos desdobramentos.