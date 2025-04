Ataque dos EUA contra Houthis no Iêmen mata 58 e fere mais de 120; vídeo

Desde março, os EUA intensificaram bombardeios contra alvos Houthi no Iêmen por ordem do presidente Donald Trump. Em resposta, os Houthis declararam guerra aos Estados Unidos e ampliaram os ataques a embarcações de países ocidentais. O Pentágono ainda não comentou oficialmente sobre o número de vítimas divulgado pelo grupo.

Um ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos contra um porto no oeste do Iêmen, controlado pelo grupo extremista Houthi, resultou na morte de 58 pessoas e deixou outras 126 feridas, de acordo com a emissora Al Masirah TV, ligada ao movimento. A ofensiva ocorreu na noite de quinta-feira (17) e é considerada uma das mais letais desde o início das operações militares americanas contra os Houthis, apoiados pelo Irã.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.