Aeroporto de Londres suspende operações após acidente de pequeno avião

O serviço de ambulâncias do leste da Inglaterra disse ter enviado quatro ambulâncias e outros veículos. O site do aeroporto mostrou que cinco voos internacionais foram cancelados após o acidente. O Southend é o menos movimentado dos seis aeroportos da capital britânica: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e London City.

"Continuamos no local de um incidente grave no aeroporto de Southend", disse a polícia local de Essex, acrescentando que foram alertados pouco antes das 16h de uma colisão envolvendo um avião de 12 metros (39,4 pés).

Todos os voos no aeroporto foram cancelados enquanto a polícia, os serviços de emergência e os investigadores de acidentes aéreos analisam o incidente, disse a administração do aeroporto em um post no X.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Southend de Londres fechou as operações, até um novo aviso ser divulgado, após a polícia informar que um pequeno avião caiu no aeroporto na costa sudeste da Inglaterra, neste domingo (13).

