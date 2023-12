Wi-Fi em terminais de ônibus chegam a mais de 600 mil acessos em Manaus

Os passageiros ainda poderão aproveitar o acesso para comprar crédito on-line, por meio do app “Cadê meu ônibus recarga” ou pelo PIX no número (92) 98444-4412.

Manaus/AM - Em menos de dois meses, o Wi-Fi nos terminais de integração da cidade já alcançaram mais de 600 mil acessos, com 618 mil usuários ativos. O número é considerado excepcional por ter em média 11 mil acessos diários nos cinco terminais, onde há internet gratuita aos usuários do transporte público da cidade.

