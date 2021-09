Vacinação contra Covid-19 segue neste sábado em Manaus; confira

Manaus/AM - Manaus manterá este sábado (18), o mesmo esquema da campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciado nesta sexta-feira (17), em 47 pontos espalhados pela cidade, com a oferta de primeira e segunda doses para o público geral, a partir dos 12 anos, e da dose de reforço às pessoas de 70 anos e mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

Os horários de funcionamento variam de 9h às 16h e 9h às 18h. A lista de pontos com os endereços pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

Nesta sexta-feira, 17, foram aplicadas mais de 28 mil doses de vacinas, totalizando 2.281.088, sendo 1.513.003 primeiras doses, 742.760 segundas, 25.041 doses únicas e 275 terceiras doses.

Intervalos

A Semsa orienta a quem já tenha tomado a primeira dose que consulte a plataforma Imuniza Manaus, para acompanhar a data para receber a segunda dose. A partir desta sexta-feira, seguindo nova orientação do Ministério da Saúde, o intervalo entre doses do imunizante Pfizer/BioNTech foi reduzido para oito semanas, ou 56 dias. O da CoronaVac/Butantan permanece em 28 dias.

Documentos

Após a suspensão de um dia, a Prefeitura de Manaus voltará a vacinar, neste sábado, 18, os adolescentes de 12 a 17 anos sem doenças preexistentes. Para receber a primeira dose, os jovens devem estar, obrigatoriamente, acompanhados do pai ou mãe, ou de uma pessoa maior de 18 anos que deverá assinar declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, a ser apresentado juntamente com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar a identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar a primeira pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa lembra que com o cadastro feito previamente na plataforma Imuniza Manaus, com acesso pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br, o atendimento no ponto de vacinação é mais fácil porque os dados já estarão inseridos no sistema.