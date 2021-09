Mutirão de vacinação contará com três novos pontos na zona norte de Manaus

Manaus/AM - O mutirão de vacinação contra a Covid-19 começou nesta sexta (17) e vai ocorrer até sábado (18), está contando com três novos postos de imunização em bairros da zona norte de Manaus. O reforço tem como intuito intensificar a ação, que visa a aplicação de 2ª dose e de dose de reforço da vacina contra Covid-19.

Nos dois dias de mutirão, a Policlínica João dos Santos Braga, localizada no bairro Cidade Nova; a Escola Estadual (EE) Senador Evandro das Neves Carreira, situada no residencial Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul; e o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dra. Zilda Arns Neumann, no bairro Colônia Terra Nova, funcionarão exclusivamente como pontos de vacinação para atender a população da zona norte da cidade.

Para se vacinar com a primeira ou segunda dose é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, documento original com foto e comprovante de residência.

A terceira dose da vacina contra a Covid-19 é destinada, neste momento, às pessoas com 70 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 31 de março.

Mutirão de vacinação

A campanha Vacina Amazonas acontece nesta sexta-feira (17/09) até as 19h, e no sábado (18), das 9h às 18h, ampliando a cobertura vacinal na capital, com a aplicação de dose de reforço e segunda dose de vacina contra Covid-19. Além disso, serão aplicadas também a primeira dose nas pessoas que ainda não tomaram o imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) também vai ofertar seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 unidades básicas de saúde. A lista de pontos do município está disponível no site do Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Confira os postos de vacinação coordenados pelo Governo:

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus – Avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste da cidade, exclusivamente na modalidade drive-thru, nos dois dias

• Parque Municipal do Idoso – Rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Sra. das Graças, zona centro-sul

• Policlínica João dos Santos Braga – Avenida Margarita, s/nº, Cidade Nova, zona norte

• Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira – Avenida da Felicidade, s/nº, Conjunto Viver Melhor, zona norte

• Ceti Zilda Arns Neumann – Rua Santa Marta, s/nº, Comunidade Jesus Me Deu, Colônia Terra Nova 4, zona norte

• Escola Estadual Aristóteles Comte de Alencar – Avenida Presidente Médici, 500, Coroado 3, zona leste

• Escola Estadual Waldock Fricke de Lyra – Rua Santa Helena, s/nº, Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona norte

• Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós – Rua Goiânia, 701, Redenção, zona centro-oeste

• Escola Estadual de Tempo Integral Francisca Botinelly Cunha e Silva – Avenida Dom Pedro I, s/nº, Dom Pedro, zona oeste