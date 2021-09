Ivson Coêlho assume cargo de procurador-geral do município

Manaus/AM - A edição nº 5.185, do Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira, 16/9, traz publicado o decreto com a nomeação do procurador de carreira Ivson Coêlho e Silva, no cargo de procurador-geral do município. O novo procurador-geral assume no lugar de Marco Aurélio de Lima Choy.

Entre as atribuições do novo procurador-geral do município estão: exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão no âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de processos na esfera administrativa e decisória.

Perfil

O novo titular da PGM é membro da Comissão Nacional de Direito Tributário, no Conselho Federal da OAB, e doutor em Direito Constitucional, pela Universidade de Fortaleza (Unifor), por onde também é mestre em Direito Constitucional.