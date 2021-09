Após ser suspensa, vacinação de adolescentes é retomada hoje em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes, de 12 a 17 anos, sem comorbidades, será retomada neste sábado (17) após ser suspensa por recomendação do Ministério da Saúde.

Com a retomada do atendimento, os adolescentes com e sem comorbidades podem procurar, a partir deste sábado, um dos locais de atendimento da capital, acompanhados de um responsável maior de 18 anos. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento; CPF ou Cartão Nacional do SUS; e comprovante de residência.

O imunizante aplicado continuará a ser o do laboratório Pfizer/BioNTech, único autorizado pela Anvisa para esta faixa etária no Brasil. Como os adolescentes de Manaus ainda não alcançaram o intervalo de 84 dias entre doses, serão aplicadas apenas primeiras doses.

Para receber a primeira dose, os jovens devem estar, obrigatoriamente, acompanhados do pai ou mãe, ou de uma pessoa maior de 18 anos que deverá assinar declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, a ser apresentado juntamente com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar a identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar a primeira pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa lembra que com o cadastro feito previamente na plataforma Imuniza Manaus, com acesso pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br, o atendimento no ponto de vacinação é mais fácil porque os dados já estarão inseridos no sistema.