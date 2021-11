Vacina Premiada sorteia 150 ingressos para Corrida dos Imunizados em Manaus

Manaus/AM - Por meio da campanha Vacina Premiada, 150 ingressos serão sorteados para a Corrida dos Imunizados, que contempla pessoas que tenham tomado as duas doses ou dose única de imunizante contra a Covid-19 com entradas para eventos esportivos e shows. A competição é organizada por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e terá a Arena da Amazônia Vivaldo Lima como ponto de chegada e largada, no dia 8 de dezembro.

Os interessados em participar do sorteio podem se inscrever de hoje (29) até sábado (04), no site oficial da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br). A Corrida dos Imunizados é mais uma ação para incentivar a população a concluir o ciclo vacinal contra a Covid-19, além de estimular a doação de sangue.

O resultado dos sorteados na campanha Vacina Premiada será divulgado no domingo (05), por meio do site oficial da campanha e das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

A retirada dos ingressos será feita nos dias 6 e 7 de dezembro, na Área VIP da Arena, Sambódromo de Manaus. O premiado deverá apresentar documento oficial com foto e a comprovação de imunização com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. A Corrida dos Imunizados será na distância de 5 km, com largada e chegada no pódium da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no dia 8 de dezembro.