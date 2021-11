Americanas é condenada a indenizar adolescentes acusados de furto em Manaus

Dois adolescentes foram acusados de furtar uma das Lojas Americanas em Manaus, por um vigilante. A ação gerou um processo, e a desembargadora Joana dos Santos Meirelles, considerou que na situação c houve a exposição de menores na saída do Shopping Millenium, com provas nos autos de que os adolescentes foram expostos em sua intimidade, com agressão aos direitos da personalidade, o que autorizaria, no caso, a reforma da decisão.

