TJAM divulga classificação preliminar de seleção para estágio em Direito

Ainda segundo o edital, não foram classificados os candidatos sem nota do coeficiente de rendimento igual ou superior de 7,0 e que não estão devidamente matriculados, além daqueles que não obtiveram no mínimo 80% de aproveitamento no curso de formação inicial. Ao todo, são previstas 50 vagas de estágio, mais cadastro reserva limitado a 350 vagas, por isto a classificação abrange apenas os candidatos aprovados até a 400.ª colocação.

De acordo com a publicação, a classificação preliminar respeitou os critérios como a pontuação para fins de classificação sendo exclusivamente o coeficiente de rendimento; a utilização do coeficiente de rendimento oficial atestado pela instituição de ensino superior e apresentado pelo estudante para fins de cálculo; para desempate, foi observado o critério da maior idade.

Os interessados podem acessar o Diário da Justiça Eletrônico, da página 12 a 50 do Caderno Administrativo, no link https://bit.ly/2Nvd4Al .

