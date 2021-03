Hospital de Manaus pede ajuda para localizar familiares de paciente

Ele chegou à unidade levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com histórico de crise convulsiva. O paciente está sob os cuidados da equipe de profissionais do HPS João Lúcio e não tem contato com familiares.

Manaus/AM - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares do paciente José de Souza Santos, 51, que está internado na unidade desde o dia 11 de março.

