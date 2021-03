Avenida Djalma Batista é interditada após afundamento e rachadura na pista

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura ( Seminf) informou na noite desta quinta-feira (18), que devido às fortes chuvas e a subida das águas, no trecho por onde passa a ponte por cima do igarapé do Mindu, na avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro, Zona Centro-Sul, está totalmente sem as contenções e começou a ceder causando o afundamento da pista.

Uma equipe da força-tarefa com técnicos da Seminf, está no local vefiricando a situação para que o problema seja sanado no menor tempo possível.

As duas pistas centrais da avenida, em ambos os sentidos, serão interditadas a partir de hoje.