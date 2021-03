Vacinação de pessoas com 60 anos começa hoje em Manaus

Manaus/AM - As pessoas com 60 anos serão vacinadas contra Covid-19, nesta sexta (19) e sábado (20), em sete postos espalhados pelas zonas da cidade. A campanha de imunização contra a doença começou em janeiro deste ano e segue vacinando trabalhadores da saúde, idosos a partir de 65 anos, pessoas idosas institucionalizadas e indígenas aldeados.

O agendamento pode ser feito pelo site imuniza.manaus.am.gov.br.

Os postos de vacinação funcionam de segunda a sábado, das 09h as 16h:

1. Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM (Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 - Colônia Terra Nova);



2. Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: Rua Gandú, 119 - Cidade Nova;



3. Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222- Crespo);



4. Estacionamento da Universidade Paulista (Unip) - Avenida Mário Ypiranga, 3.490 - Parque Dez de Novembro



5. SESI – Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7.399 - São José I)



6. Balneário do Sesc (Avenida Constantinopla, 288 - Alvorada);



7. Centro de Convenções de Manaus (sambódromo). Rua Ipanema, 550, Alvorada.

Os profissionais da saúde possuem um posto exclusivo de vacinação em Manaus, confira;

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), cerca de 255.165 mil doses foram aplicadas em Manaus, até esta quinta-feira (18), considerando a 1ª e 2ª dose do imunizante contra a Covid-19.