Show de Tierry em Manaus impede entrada de 200 pessoas não vacinadas contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 200 pessoas tiveram o acesso negado ao show de Tierry por não terem se vacinado contra a Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). O evento ocorre nesta sexta-feira (24) no Pódium Sul da Arena da Amazônia.

Ao todo, foram realizadas 2.785 testagens, sendo 2.445 em pessoas do público e 340 no pessoal de apoio técnico. Do total, foram identificados dois casos positivos de Covid-19 do público. Quem comprou o ingresso, mas não compareceu para a testagem na Arena, deve apresentar um teste de antígeno com resultado negativo – que pode ser feito também na rede privada de laboratórios – na entrada do evento. A entrada sem o resultado negativo, mesmo com o ingresso comprado, não será permitida.

Após o evento, todos os participantes serão monitorados pelo período de 14 dias.

A iniciativa será o primeiro evento teste com o público e marcará os primeiros passos para a retomada da cadeia produtiva da cultura, além de servir de base para estudos dos órgãos de controle em saúde sobre a realização de grandes eventos.