Parque do Mindu tem programação variada neste fim de semana

Manaus/AM - O parque municipal do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, terá mais um fim de semana movimentado, com eventos para todos os públicos, neste sábado, 25, e domingo, 26. Todas as atividades, realizadas no espaço público, têm o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), órgão responsável pelo parque.

Os portões do parque serão abertos às 6h, mas as atividades iniciam a partir das 7h30, tanto no sábado quanto no domingo. Todos os eventos no local são gratuitos, e demais detalhes podem ser conferidos nas redes sociais da Semmas, pelo Facebook ou Instagram (@SemmasManaus).

A abertura do parque do Mindu, pela Prefeitura de Manaus, ocorreu na primeira quinzena de maio. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 17h, seguindo os protocolos de segurança, devido à pandemia da Covid-19.

Sábado

Café da manhã, conscientização ambiental, orientação para concurso militar, são algumas das atividades programadas para este sábado. Uma das atividades prevista para ocorrer todos os sábados no parque é coordenada pelo grupo “Agita”, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), com a promoção de alongamento e ginástica funcional. A ação ocorre das 7h30 às 8h30. Das 7h30 às 11h30, a Igreja Adventista realiza um culto no anfiteatro do parque. Das 8h às 9h, o grupo Yoga Mindu, promove as suas atividades na praça da Paz. Das 14h30 às 16h30, a Igreja Adventista do Parque 10, também realiza um culto, na praça da Paz.

Domingo

No domingo pela manhã, o “Bio Cursos” promove uma ação motivacional e de relaxamento para o público, além da doação de livros, em alusão à campanha Setembro Amarelo. A oficina de Arvorismo, perto da ponte suspensa, é uma das atividades que serão realizadas no domingo de manhã, assim como a terapia corporal com barra de Access, no auditório do parque.