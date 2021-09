Reunidos na frente do Teatro Amazonas, manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro

O protesto acontece cinco dias depois de grupos pró-Bolsonaro também organizarem manifestações pedindo a destituição de ministros do STF e a intervenção militar no Brasil.

O movimento ocorreu simultaneamente em várias capitais do país. Com palavras de ordem e cartazes nas mãos eles defendiam a democracia e faziam duras críticas às atitudes recentes de Bolsonaro.

Manaus/AM - Populares se reuniram no Largo São Sebastião, na frente do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, para pedir a saída de Jair Bolsonaro da presidência da República.

