Festa clandestina com 300 pessoas é fechada no 'Boteco Tomaki' em Manaus

Outro local flagrado com aglomeração foi o “Jurassic Park Bar”, que fica na mesma rua. O comércio foi fechado pela CIF após a mesma encontrar os clientes aglomerados no espaço.

Manaus/AM -Uma festa com mais de 300 pessoas que acontecia na madrugada deste domingo (12), no “O Boteco Tomaki”, localizado na rua Raimundo Moraes, bairro Santa Etelvina, na zona Norte, foi fechada.

