Resultado final das eleições para conselheiro tutelar é divulgado em Manaus

Manaus/AM - O resultado final das eleições para os novos conselheiros tutelares de Manaus foi divulgado, nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.687.

O pleito, que ocorreu no dia 1º de outubro, contou com a participação ativa de milhares de manauaras, refletindo a importância que a população local dá à proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Os cinco candidatos mais votados nas dez zonas da cidade irão compor os quadros de conselheiros da capital para o quadriênio 2024-2027. Os nomes, que abrangem representantes de diversos bairros e regiões da cidade, são:

Zona Centro-Sul

1. José Daniel Serrão da Silva – 1.194 votos

2. Ana Beatriz Fernandes Silva – 910 votos

3. Francisco Coelho de Souza Neto – 854 votos

4. Gabrielly da Silva Dias – 584 votos

5. Ruziney Rodrigues Ribeiro – 560 votos

Zona Norte I

1. Ana Paula Mesquita de Araújo – 2.537 votos

2. Fabíola Mateus dos Reis – 1.614 votos

3. Elino da Silva dos Santos – 1.333 votos

4. Emanuel Melo de Araújo – 1.273 votos

5. Gyovanna Ingrid Nascimento da Silva – 1.125 votos

Zona Norte II

1. Rubem Lima Menezes – 1.298 votos

2. José Raimundo Maia da Silva – 776 votos

3. Suzy Anne Lima Maia – 733 votos

4. Jailson Ribeiro dos Santos – 480 votos

5. João Bosco Nery de Oliveira – 360 votos

Zona Sul I

1. Kirk Jober Isaac Sahdo – 2.013 votos

2. Ana Campos Guimarães – 1.862 votos

3. Cristiane Souza dos Anjos – 1.065 votos

4. Clayf Alberto Araújo de Souza – 1.034 votos

5. Diane Maria Dias Penha – 834 votos

Zona Sul II

1. Petrônio Martins Carlos Neto – 1.183 votos

2. Carlos Farias Lima – 1.014 votos

3. Luiz Paulo Oliveira de Moraes – 936

4. Danielle Pimenta dos Santos – 700 votos

5. Elizandra Batista da Silva – 682 votos

Zona Leste I

1. Walter Hubmayer da Gama Leite – 1.838 votos

2. Altacy Mota Miranda – 1.658 votos

3. Adan Lucas Coelho de Sá – 1.489

4. Luana Caroline Benitah de Moraes – 1.335 votos

5. Aldemir Brito de Aguiar – 1.333 votos

Zona Leste II

1. Marcos Lima da Cunha – 1.527

2. Carla Olívia Simplício Ribeiro – 1.286

3. Marlina Silva de Jesus – 1.217 votos

4. Jeferson Chagas da Mota – 1.159 votos

5. Ângela Aguiar dos Santos – 1.156 votos

Zona Oeste

1. Mayra Ferreira da Silva Evangelista – 2.421 votos

2. Raquel Souza da Cunha -1.555 votos

3. Robert Muller Pinheiro Borges – 1.348 votos

4. Cleber Antônio de Lima Pinheiro – 973 votos

5. Albeir Leite Lobo – 927 votos

Zona Centro-Oeste

1. Railssa Aguiar de Almeida (sub judice) – 1.767 votos

2. Maria Valcélia Dias de Oliveira – 993 votos

3. Leidinalva do Nascimento Martins – 870 votos

4. Antônio Carlos Solano Martins – 743 votos

5. João Raimundo Furtado – 538 votos

Zona Rural

1. Manoel Francisco da Silva Junior – 749 votos

2. Jefferson Soares da Silva – 428 votos

3. José Edimilson Maia Britto – 368 votos

4. Mirian de Jesus Lima Solano – 260 votos

5. Marinêz Paz do Nascimento – 207 votos.

O processo eleitoral foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e supervisionado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, Defensoria Pública do Estado do Amazonas e com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

A função dos conselheiros tutelares é essencial para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes na cidade. Eles atuam em casos de denúncias de maus-tratos, negligência, exploração sexual e outras situações de risco, colaborando com a justiça e órgãos competentes.

A próxima etapa do processo é a capacitação dos conselheiros e a cerimônia de posse está prevista para acontecer em janeiro de 2024.