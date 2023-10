Carro fica destruído após capotar e bater em muro em Manaus

O condutor do teve ferimentos leves e conseguiu sair do veículo sozinho, o mesmo foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Saúde.

Segundo informações preliminares, o motorista trafegava na avenida e ao tentar fazer o retorno perdeu o controle do carro, bateu em uma mureta e acabou capotando vindo a atingir um muro, o motivo do acidente teria sido supostamente causado por conta da água na pista e os pneus do veículo estariam carecas.

