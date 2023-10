Intoxicados dentro de casa: Manaus segue encoberta por fumaça

Antes a fumaça, que tem odor forte, se dissipava ao longo do dia, mas desde ontem isso não ocorre e a enorme nuvem de fumaça está na altura das casas deixando a respiração muito difícil para todos, principalmente quem sofre com problemas respiratórios.

Manaus continua encoberta pela fumaça de queimadas provenientes do interior do Amazonas pelo segundo dia consecutivo. O problema ocorre há vários dias, mas desde ontem a situação se agravou e a sensação é que estamos sendo intoxicados dentro de casa.

