Profissionais da saúde que perderam imunização podem se vacinar hoje

Os profissionais devem preencher um formulário eletrônico no link https://bit.ly/cadastrovacinasaude, mas caso não consiga completar as informações pode ir direto ao posto com os documentos como: RG, contracheque, CPF ou carteira de trabalho.

Profissionais da saúde pública e particular de Manaus que perderam a etapa de imunização podem se vacinar neste sábado na Escola de Enfermagem da Ufam, no bairro Adrianópolis.

