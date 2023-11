Procon flagra loja de shopping com falsas promoções na Black Friday em Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), realizada nesta sexta-feira (24), flagrou uma loja de um shopping com falsas promoções na Black Friday, em Manaus.

“Temos na etiqueta promocional de R$99 por R$79, mas na verdade, puxando a etiqueta a gente consegue ver que o preço já era R$79. Ou seja, fraudando a promoção e enganando o consumidor. ”, explicou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM, ao mostrar o produto com a falsa promoção.

De acordo com o Procon, as atividades de fiscalização abrangeram shoppings, áreas comerciais no centro da capital e, hoje, estendem-se a um shopping na zona Norte de Manaus. O propósito dessas inspeções é não apenas orientar os consumidores, mas também assegurar o cumprimento das promoções, prazos e ofertas anunciadas.

Todos os shoppings da capital, além das lojas de comércio de ruas e centros comerciais espalhados nas quatro zonas de Manaus e 70 virtuais foram fiscalizadas pelo Procon-AM. As principais irregularidades encontradas estão relacionadas à clareza das informações prestadas aos consumidores, incluindo a exposição de preços parcelados em dimensões maiores que o preço à vista, falta de clareza nos descontos informados e ausência de preços em produtos nas lojas físicas.

"Estamos presentes desde o início do mês no comércio, orientando e fiscalizando placas, anúncios, vitrines e etiquetas para que o consumidor não seja enganado na compra física. Pedimos aos consumidores que realizaram compras virtuais que fiquem atentos a links suspeitos e desconhecidos, produtos com preços extraordinariamente baixos e solicitações de pagamento via PIX ou boleto, especialmente de empresas desconhecidas", disse Fraxe.





Com informações da assessoria.