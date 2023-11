Obras para reparo de pavimento interdita rua de Manaus

No sentido Centro/bairro, ela vai seguir a rota normal até a avenida Flamboyant, depois será desviada pela avenida Puraquequara, seguindo pela rua Bambuzinho, continuar pela rua Palmeira do Miriti e retornar à avenida Hibisco e seguir o itinerário normal.

Devido a obra, a linha de ônibus que circula no local, 099 no sentido bairro/centro, vai seguir a rota normal até a rua Hibisco, fará o desvio pela rua Palmeira do Miriri, seguir pela rua Bambuzinho, continuar pela avenida Puraquequara, retornar para a avenida Flamboyant e seguir a rota normal.

Manaus/AM - Devido a um problema no asfalto, foi necessária a interdição imediata e total nesta sexta-feira (24), de um trecho da rua Hibisco, localizado no Distrito Industrial 2, zona Sul de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.