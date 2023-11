Operação para o Boi Manaus tem primeira reunião estratégica

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus promoveu nesta sexta-feira (24), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, zona Oeste da capital, a primeira reunião seguida de visita técnica com o Colegiado Municipal envolvido na operação do “Boi Manaus 2023”, que acontece nos dias 1º e 2/12.

Com a expectativa de atrair um público superior a 30 mil pessoas por dia, o evento, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ocorre anualmente como parte das comemorações do aniversário de Manaus, adiado por conta da fumaça das queimadas no interior do Estado, que encobriu a capital amazonense no período.

Este ano, o CCC desempenha um papel estratégico de integração das secretarias municipais por meio do Plano de Ações Integradas (PAI), que fortalece políticas públicas conjuntas com o objetivo de orientar e acompanhar os trabalhos de planejamento, considerando a integração dos órgãos nas ações e operações a serem realizadas durante o Boi Manaus 2023.

“Isso tudo é resultado do Plano de Ações Integradas, onde os representantes das pastas são trazidos para conhecer o cenário que eles vão atuar. Hoje, reunimos os representantes das secretarias municipais e estaduais que estão envolvidos nesse apoio prestado à Manauscult para a realização do evento. O objetivo aqui é que cada secretaria, atuante nesse processo, faça com que a realização do evento flua da melhor maneira possível”, afirmou o gerente de Projetos do CCC, Mário Henrique.

Colegiado Municipal

O CCC, por meio do PAI, desempenhará um papel crucial na estruturação e ativação da base do Colegiado Municipal no Sambódromo, realizando o monitoramento por imagens do perímetro do evento e prestando apoio situacional na gestão de possíveis acontecidos nos dois dias de Boi Manaus.

A colaboração entre o CCC e as pastas envolvidas no planejamento do evento conta com mais de 24 secretarias e órgãos, das esferas municipal e estadual, para otimizar ações como monitoramento, segurança pública, transporte, saúde, assistência social, iluminação, limpeza e meio ambiente.

Além disso, para promover a inclusão, o Boi Manaus 2023 se compromete a proporcionar medidas específicas e uma experiência acessível a todas as pessoas, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência (PcDs), incluindo áreas designadas para espectadores com necessidades especiais, sinalização clara e informações disponíveis em formatos acessíveis.

Boi Manaus 2023

Com o tema “O som que vem da floresta”, o Boi Manaus 2023 acontecerá nos dias 1° e 2/12, no Sambódromo. Este ano, o evento contará com a participação de 46 artistas locais distribuídos em dois palcos. A programação inclui espaços como praça de alimentação e venda de artesanatos, movimentando a economia solidária e criativa de Manaus.

Além de ser uma iniciativa de grande impacto e retorno de receita para a cidade, o diretor-geral de Eventos da Manauscult, Clemilton Pinto, destacou que a festa conta com um efetivo de mais de mil servidores da secretaria empenhados na organização do evento, que iniciará por volta das 20h e segue até as 2h.

“Ano passado, nós fizemos com trio e este ano inovamos o evento em uma estrutura com dois palcos. Teremos 23 artistas se apresentando no dia 1º de dezembro, e 23 artistas no sábado, 2 de dezembro. A dinâmica é: terminou o artista do palco A, inicia a apresentação no palco B. Enfim, vai ser uma grande festa para quem gosta de dançar o dois pra lá e dois pra cá”, concluiu o diretor-geral de Eventos.