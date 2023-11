Casa de Praia Zezinho Corrêa tem pagode, MPB e toadas neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai receber, neste sábado e domingo, 25 e 26/11, a partir das 18h, quatro atrações musicais regionais como parte da programação do fim de semana. O local fica localizado no complexo turístico da Ponta Negra, zona Sul de Manaus.

Durante as programações gratuitas deste sábado (25), o palco Murilo Rayol vai receber o cantor Luso Neto, que completa 22 anos de carreira, com muita MPB e demais gêneros. Em seguida, o artista Moham se apresentará ao público com seu novo lançamento, a música "Dançarina”.

“Os manauaras buscam a Casa de Praia como refúgio para desfrutar de momentos de lazer e descanso. Procuramos diversificar as atrações, visando promover um ambiente com mais cultura empreendedora e entretenimento para a nossa cidade”, explica o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Na ‘Tardezinha’ deste domingo (26), o cantor Fabiano Neves sobe ao palco para tocar as melhores toadas do Boi Caprichoso. Na sequência, o grupo Bello Encontro tocará os grandes sucessos do universo pagodeiro.