Presidente Figueiredo fecha balneários e igrejas nos fins de semana

Na semana passada, o Governo do Amazonas publicou um decreto flexibilizando as medidas restritivas, mas cada prefeitura tem autonomia para ditar as próprias regras.

O horário de funcionamento também foi reduzido para a categoria de balneários, parques aquáticos e cachoeiras e similares, que só podem funcionar com 50% da capacidade até 17h, também de segunda a sexta-feira. Com exceção de pousadas e hotéis, que podem funcionar 24h, incluindo os restaurantes internos dos mesmos.

O objetivo é evitar que a circulação intensa de pessoas faça com que os casos de covid-19 voltem a subir no município turístico.

Manaus/AM - Balneários, restaurantes e comércios estão proibidos de funcionar aos fins de semana e feriados na cidade de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. A medida foi estabelecida pela prefeita Patrícia Miranda por meio de um decreto publicado nessa segunda-feira (5).

