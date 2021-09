Prefeitura divulga lista com 410 novos beneficiários do ‘Auxílio Manauara'

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), divulgou, nesta segunda-feira, 13/9, a lista com os 410 novos beneficiários do programa de transferência de renda “Auxílio Manauara”, criado pelo prefeito David Almeida, para garantir renda às pessoas em situação de vulnerabilidade social, durante a pandemia da Covid-19. As novas famílias irão receber o benefício por um período de três meses, podendo ser prorrogável por mais três meses. A lista com os nomes dos novos aprovados pode ser acessada em auxilio.manaus.am.gov.br.

Apenas para essas novas famílias, a primeira parcela será paga no dia 15 de setembro (quarta-feira) e as outras duas parcelas serão pagas nos dias 30 de setembro (quinta-feira) e 29 de outubro (sexta-feira).

O recurso adicional, no valor de R$ 500 mil, é fruto de emenda parlamentar do ex-vereador Roberto Sabino, redirecionada para ampliar o número de famílias contempladas. A seleção foi baseada nas inscrições realizadas em fevereiro deste ano, quando foram selecionadas as 40 mil famílias e foi formada uma lista reserva com mais mil nomes, sendo pessoas elegíveis, mas que no critério de desempate não foram contempladas na primeira fase.

“Recentemente, o prefeito David Almeida anunciou a prorrogação do benefício por mais três meses. Fizemos a alteração do decreto para poder ampliar o número de famílias beneficiadas e demos início a todas as verificações dos dados das novas famílias junto à Caixa Econômica Federal”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Não será necessário que as famílias se dirijam ao banco para receber o benefício. Todas as informações com o operador bancário já foram tratadas para que fosse feita a abertura e verificação das contas digitais, bastando que as famílias acessem o aplicativo Caixa Tem.