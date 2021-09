Prefeitura de Manaus nega que esteja fazendo cadastro habitacional e alerta para golpe

Em razão das medidas de prevenção para o novo coronavírus, a Vpreshaf segue com o atendimento presencial ao público, suspenso. Agendamentos e informações podem ser solicitadas via e-mail, pelo [email protected] Denúncias também podem ser feitas pelo telefone (92) 98844-2001.

A orientação das autoridades competentes é que se procure a polícia e realize um Boletim de Ocorrência (BO). O vice-presidente do Implurb, Renato Queiroz, explica que há um cronograma legal que a prefeitura cumpre e todas as atividades são amplamente divulgadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.