Prefeito e governador vão definir plano em defesa da Zona Franca de Manaus

A discussão será em torno da redução em 25% da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sem excetuar a ZFM, que está publicada no Decreto nº 10.979 do governo federal, uma decisão que o Ministério da Economia fere de morte a competitividade do modelo econômico instalado no Amazonas.

O encontro será no Palácio Rio Branco, localizado no Centro, a partir de 10h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.