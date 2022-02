Feira da FAS realiza primeira edição do ano no próximo domingo em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável vai realizar a primeira edição da feira de incentivo à economia criativa e verde no próximo domingo (6) com entrada gratuita, na sede da instituição localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, na zona centro-sul de Manaus.

Mais de 70 empreendedores irão participar do evento, que será das 08h às 20h. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Essa edição terá apresentações e atividades estilo folia momesca.

No ritmo do Carnaval, a feira vai oferecer apresentações musicais, atividades artísticas, espaço kids, espaço gastronômico e outros. Também terá exposição de artesanatos, produtos colecionáveis, roupas e uma área verde com itens de jardinagem e artigos naturais.

Também haverá um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para que resíduos sólidos possam ser encaminhados à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Amazonas (Ascarman). Materiais com papéis, plásticos, alumínio e outros podem ser encaminhados até o PEV para serem descartados devidamente.

Será obrigatório o uso de máscara facial e apresentação da carteira de vacinação com a comprovação do esquema vacinal completo contra Covid-19. O local terá capacidade de 75%, equivalente a 300 pessoas. O distanciamento social deve ser mantido no espaço do evento.