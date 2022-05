Polo Industrial de Manaus fatura R$ 24,79 bilhões no primeiro bimestre do ano

Manaus/AM - No primeiro bimestre de 2022, o Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 24,79 bilhões, o que representa aumento de 14,49% em comparação ao valor alcançado nos dois primeiros meses do ano passado (R$ 21,65 bilhões). Em dólar, o faturamento acumulado até fevereiro foi de US$ 4.72 bilhões, apresentando um incremento nominal de 19,24% em relação ao primeiro bimestre de 2021 (US$ 3.96 bilhões).

Houve aumento também das exportações do PIM, que atingiram nos dois primeiros meses deste ano o volume de U$ 76.49 milhões, o que representa aumento de 12,25% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

Ao marcar desde outubro de 2020 como 17º mês consecutivo com mais de 100 mil empregos diretos gerados, as indústrias fecharam o segundo mês do ano com 102.864 trabalhadores empregados, entre efetivos, temporários e terceirizados.

Com os resultados apurados até fevereiro, a média mensal de empregos neste ano ficou estabelecida em 103.979 postos de trabalho – levemente superior à média mensal verificada no primeiro bimestre de 2021, de 103.629 postos de trabalho.

O faturamento dos bens de informática do Polo Eletroeletrônico foi de R$ 8,17 bilhões no primeiro bimestre e participação de 32,97% no faturamento global do PIM. Já dos eletroeletrônicos, o faturamento foi de R$ 4,23 bilhões e participação de 17,08% no resultado global. O polo de duas rodas teve o faturamento de R$ 3,38 bilhões e participação de 13,66%. Esses foram os segmentos que mais contribuíram para o desempenho do PIM entre janeiro e fevereiro.

Os dez principais produtos fabricados pelo PIM no primeiro bimestre de 2022, em termos de volume de faturamento, foram televisores com tela de cristal líquido; telefones celulares; motocicletas, motonetas e ciclomotores; placas de circuito impresso montadas para uso em informática; condicionadores de ar do tipo split system; unidades condensadoras para split system; fornos micro-ondas; bicicletas, inclusive, elétricas; auto rádios e aparelhos reprodutores de áudio; e relógios de pulso e de bolso.

Em termos de crescimento de produção, destacaram-se no primeiro bimestre, principalmente, itens como

aparelhos receptores de posicionamento global por satélite – GPS (crescimento de 112,04%); discos digitais Blu-ray (104,05%); unidades condensadoras para split system (79,17%); e motocicletas, motonetas e ciclomotores (66,36%).

Para o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, os números obtidos pelo PIM no primeiro bimestre de 2022 foram bastante satisfatórios, considerando-se, principalmente, que entre janeiro e fevereiro verificou-se uma retomada temporária de internações e afastamentos laborais em decorrência da Covid-19.

Segundo ele, mesmo com os obstáculos, os números da indústria local foram majoritariamente positivos. “É mais uma vez a capacidade de superação do modelo Zona Franca de Manaus se evidenciando diante dos desafios que precisa enfrentar”, afirmou Polsin.