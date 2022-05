Vídeo: Cachorro é resgatado nadando no meio do Rio Negro, no Amazonas

A mulher que fez o resgate disse que se assustou ao ver o animal, já cansado, no meio do rio. Ela pediu que o condutor da lancha parasse para que ela colocasse o cachorro dentro da embarcação.

Cachorro é resgatado nadando no meio do Rio Negro, no Amazonas pic.twitter.com/1j53siBvf1

Manaus/AM - Um cachorro sem raça definida foi resgatado no Rio Negro, no último domingo (8), por uma mulher que estava retornando para Manaus de uma comunidade Paricatuba, no Amazonas.

