Águas de Manaus é condenada por acidente de motociclista causado por buraco

O motociclista sofreu acidente em 2018 e teve de ser submetido a cirurgia, ficando com sequelas. Conforme a sentença, foi comprovado o nexo causal do acidente, e descaracterizada a culpa exclusiva da vítima, como alegado pela concessionária.

De acordo com a decisão, a Águas de Manaus foi condenada como responsável direto e o Município de Manaus como responsável subsidiário, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil e danos estéticos em R$ 50 mil à vítima.

Manaus/AM - A empresa Águas de Manaus foi condenada, pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, a indenizar um motociclista que sofreu um acidente por causa de um buraco, que abriu após uma obra da concessionária na Alameda Cosme Ferreira.

