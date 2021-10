Petroleiros paralisam serviços e fazem manifestação na frente da Petrobras em Manaus

O diretor secretário do Sindipetro, Silvio Claúdio explica que além dos salários, as cestas básicas também estão atrasadas. Ele revela ainda, que ao saberem da paralisação, os gestores da empresa terceirizada Método Engenharia ameaçaram impedir os funcionários voltassem a entrar na base.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.