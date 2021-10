70% dos manauaras já estão imunizados contra COVID-19

Manaus/AM - O vacinômetro da Prefeitura de Manaus indicava, até às 9h30 desta terça-feira (19), que 1.054.878 pessoas já receberam a segunda dose de uma das vacinas contra a Covid-19, o equivalente a 48,63% da população geral da cidade, que tem 2.219.580 pessoas.

Mas para as autoridades de saúde, só quando Manaus atingir o índice de 70% a 80% da população total vacinada será possível começar a pensar na flexibilização do uso da máscara e do distanciamento social.

De acordo com os dados da prefeitura, a cidade tem 271.454 pessoas atrasadas para a segunda dose da vacina contra a Covid-19, que já foi a causa da morte de 9.477 pessoas na capital, enquanto nos demais 61 municípios, já foram confirmados um total de 4.279 óbitos.



Os médicos alertam que a vacina contra a Covid só garante eficácia quando a pessoa receber as duas doses do imunizante ou a terceira, noc caso de idosos.

Mais de 106.801 pessoas estão sem tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca, 86.369 com atraso da Pfizer e 78.284 não voltaram para tomar a segunda dose da CoronaVac.