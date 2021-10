Escolas municipais de Manaus terão oficinas de atletismo e ginástica rítmica

As modalidades esportivas desenvolvidas serão o atletismo e a ginástica rítmica, em que cerca de 420 alunos, com idades entre 10 e 14 anos, do 5° ao 9° ano, estarão envolvidos. Todas as sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed terão uma escola participando dessa ação.

Manaus/AM - Sete escolas municipais de Manaus serão transformadas em grandes oficinas de esporte, sustentabilidade e cidadania nos próximos meses, através do projeto “Desvendar Esporte”. O projeto tem como propósito estimular o aprendizado sobre as práticas esportivas e a importância da sustentabilidade.

