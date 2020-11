Pelado, homem tenta invadir Teatro Amazonas durante evento

Manaus/AM - Um homem completamente nu tentou entrar no Teatro Amazonas na noite desta sexta-feira (20). O homem aparentava estar sob efeitos de entorpecentes e foi contido por seguranças ao tentar entrar no teatro. A equipe de seguranças acionou a Polícia Militar, e o homem ficou deitado ao chão da lateral do Teatro, aguardando a chegada da viatura.

A situação aconteceu pouco antes do início de uma apresentação pelo Dia da Consciência Negra, do "Até o Tucupi de Negritude", com entrada gratuita.