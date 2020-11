Centro Especializado de Reabilitação em Manaus terá inauguração em novembro

Manaus/AM - Em dia de rotina de visita às obras em andamento da capital, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, confirmou a inauguração do Centro Especializado de Reabilitação (CER), , até o fim do mês, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.



O CER tem como objetivo ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, além de promover a articulação entre os pontos de atenção e saúde e também vai ser um espaço para atender pacientes que já tiveram Covid-19 e que precisaram passar por fisioterapia para voltar a ter uma vida normal. “Esse Centro vem para completar a cura da Covid-19”, destacou Arthur.

“O centro deve ser inaugurado até o final de novembro. Se a pessoa que tiver Covid-19 não fizer a fisioterapia adequada acaba ficando com algumas deficiências, principalmente no pulmão, o que poderá ser tratado no CER, que vai contar com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fisiatras, enfermeiros e psicólogos”, ressaltou Arthur Neto, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária e da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Em seguida, o prefeito seguiu para as obras do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), do conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, que já passam dos 60% de execução. Depois, a vistoria foi na obra da escola de ensino fundamental Júlia Barjona, no bairro São José 1, na zona Leste.

“São duas escolas que estavam um pouco atrasadas, mas agora pegaram um bom ritmo, estou indo acompanhar todos os dias, já melhoraram o desempenho da obra e acredito que vamos conseguir entregar antes do dia 31 de dezembro deste ano”, disse o prefeito.

Ainda no bairro São José, mas na segunda etapa, Arthur foi às obras do Centro de Convivência da Família e do Idoso, localizado na rua Barreirinha, para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Era uma das obras que estava mais atrasada, mas já estou em cima, fiscalizando como deve ser feito, vai ser um espaço maravilhoso, uma obra bonita e de respeito para todos os idosos”, completou.

O prefeito seguiu pela zona Leste onde servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) davam sequência a sétima fase do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus (Requalifica), recapeando a rua Onix.

“É uma rota alternativa para fugir de congestionamentos das vias principais, uma via, com mais de um quilômetro, que interliga os bairros e que agora os motoristas vão poder fazer com uma melhor qualidade de asfalto”, concluiu o prefeito Arthur Neto, afirmando que Manaus ficará ainda mais bonita quando todas as obras forem entregues até o final de sua gestão.