Estudantes do Senac AM realizam ‘manutenção solidária’ em Manaus

Manaus/AM - Estudantes do curso técnico de informática (turma 63) realizam, na manhã deste sábado (21), a segunda parte do projeto “Manutenção Solidária” no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, situado na rua Gandú, 119, Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A atividade faz parte do projeto de finalização do curso e foi dividido em duas etapas, uma delas concluída no dia 7 de novembro.

De acordo com o professor Jaime Kenji Handa, responsável pela turma, a ideia do projeto integrador busca demonstrar ao aluno a melhor vivência profissional e pessoal do lado de fora da instituição, para tirá-los da zona de conforto. Na ação, os futuros técnicos cumprem atividades de verificação do hardaware, manutenção preventiva e corretiva, laudo dos equipamentos e consultoria em suporte e manutenção de computadores.

“A proposta é levar eles (alunos) para encarar de forma prática um cenário real. E, nessa época de pandemia, tornou-se ainda mais desafiador realizar essa atividade. Assim, visando o lado empreendedor dos alunos os mesmos buscaram o estabelecimento para cumprir o desafio nesta pandemia”, disse Handa.

A ação

Neste sábado (21) será realizada a segunda etapa do Projeto Integrador da turma 63 - Técnico em Informática no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. A proposta busca estabelecer, ainda, parceria a ser expandida para os outros centros, assim como, a manutenção solidária em comunidades.

Paralelamente, também será realizada Manutenção Solidária de computadores do público externo no Centro de Informática até o dia 27 de novembro, das 18h às 21h30, mediante agendamento pelo telefone (92) 98196-1812. O centro fica localizado na Avenida Darcy Vargas, 288, Chapada. Os interessados devem doar um quilo de alimento não-perecível que será usado em ações sociais do Senac.