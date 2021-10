Pais acusam fisioterapeuta de outras agressões e pedem prisão em Manaus

O grupo apelou ao Ministério Público e as autoridades que interfiram no caso e agilizem a prisão da terapeuta.

Desde a denúncia do primeiro caso, feita em julho deste ano, vários pais estão indo à clínica solicitar as imagens das câmeras de segurança da sala onde Samia atendia.

Os manifestantes estão revoltados pelo fato da mulher ainda está em liberdade, mesmo com vídeos que supostamente comprovam as agressões contra várias crianças atendidas por ela.

