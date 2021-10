Ação SOS Covid oferece vacinas e emissão de documentos neste sábado em Manaus

A população vai contar ainda, com serviços de massoterapia e de beleza. Os técnicos da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), farão o cadastro para o primeiro emprego.

O atendimento será prestado na Escola Estadual Vasco Vasques, localizada na Rua Esperança, nº 474 – bairro Jorge Teixeira, das 9h às 12h30. As famílias em situação de vulnerabilidade social, pré-cadastradas no ICDLAM, receberão a doação de cestas básicas.

