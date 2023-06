No Pará, Lula diz que Belém deveria ter sido sede da Copa 2014 e não Manaus

No Pará para anunciar obras devido à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), o presidente Lula afirmou que Belém deveria ter sido a sede da Copa do Mundo em 2014 e não Manaus, no Amazonas.

“Na Copa do Mundo de 2014, o governo federal não participou da quantidade de estádios, e nem o ministro dos Esportes participou da escolha dos estádios", afirmou ele.

O presidente disse, ainda, que o Pará tem mais tradição no futebol do que o estado vizinho: "Aqui tem o Remo e o Paysandu, e o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2x0 aqui, e nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo".

"Já que ferraram o Pará na Copa do Mundo, agora nós vamos dar de presente a realização [da COP]", completou.