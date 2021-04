Mulheres encerram Março Lilás fazendo exame preventivo do câncer de colo

Manaus/AM - Dezenas de mulheres participaram nesta quarta-feira (31), do último dia da campanha Março Lilás, que visa prevenir o câncer de colo uterino. O evento foi realizado na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia, no bairro de Flores, em Manaus.

Profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde Nova Esperança, convidadas pelo presidente da associação, sargento Pereirinha, coletaram exames preventivos, mais conhecidos como papanicolau, que além de rápido, é eficaz na prevenção do câncer de colo uterino, pois detecta infecções vaginais, entre elas as infecções sexualmente transmissíveis. O exame é indolor e causa no máximo uma sensação de desconforto.

As enfermeiras orientavam as mulheres sobre a detecção precoce do câncer, que se encontrado na fase inicial, possibilita maior chance de cura com o tratamento.

Em todas as Unidades Básicas de Saúde é possível fazer o agendamento para o exame preventivo, não é necessário entrar em fila e nem madrugar. A coleta é feita diariamente nas várias zonas da cidade.