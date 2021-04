Baratão da Carne é autuado por aglomeração durante fiscalização em Manaus

Ao todo, cinco supermercados nos bairros São José, Jorge Teixeira, Novo Aleixo e Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, foram vistoriados por agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) com o objetivo de orientar os estabelecimentos a cumprir corretamente as regras para conter o avanço da doença no Estado.

Manaus/AM - O Baratão da Carne, no bairro Jorge Teixeira, e o supermercado Vitória, no bairro São José, foram autuados, pela Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), nesta quarta-feira (31), por aglomeração e uso indevido de máscara ao descumprirem o decreto governamental que prevê medidas preventivas contra a Covid-19.

