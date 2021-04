Covid-19: Nove pacientes transferidos de Rondônia recebem alta em Manaus

Manaus/AM - Um grupo formado por nove pacientes que haviam sido transferidos de Rondônia para o Amazonas recebeu alta no fim da tarde desta quarta-feira (31), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, situado no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. Até o momento, são 27 pacientes recuperados, de um total de 48 transferidos, por meio da ação do Governo do Estado.

Após a alta, os pacientes foram conduzidos até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de onde embarcaram com destino a Porto Velho (RO). Na ocasião, foram entregues ao grupo kits produzidos pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), com produtos regionais, como uma forma de celebrar a união interestadual.

A “Operação Gratidão” permitiu que o Amazonas recebesse, em 15 dias, 48 pacientes de Rondônia e do Acre, dos quais 27 já se recuperam e tiveram alta do Hospital Delphina Aziz, para onde são encaminhados. Com o risco de desabastecimento dos medicamentos do kit intubação, a recepção de pacientes pela operação será suspensa.