Mais de 1,6 mil agentes da Segurança Pública são vacinados em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra Covid-19 já vacinou 1.602 agentes da segurança pública do Amazonas, até esta quarta-feira (31), segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). A campanha autorizada pela Justiça Federal está acontecendo no Sambódromo, bairro Dom Pedro, zona oeste, em sistema drive-thru.

As equipes policiais que embarcarão neste fim de semana para operações de combate ao crime no interior do Amazonas foram imunizadas, nesta quarta-feira (31). As doses foram aplicadas em policiais lotados em Manaus que vão para a Base Arpão, em Coari, interior do Amazonas, e para a operação ambiental Tamoiotatá, que vai combater queimadas e desmatamento no sul do estado.

Nesta quinta-feira (01), a vacinação acontece normalmente, apesar do ponto facultativo. Entretanto, na sexta-feira (02), o funcionamento será interrompido por causa do feriado. No sábado (03), ocorrerá a vacinação. Mas no domingo de Páscoa (04), também não acontecerá.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento, de acordo com dados da FVS-AM

Período: 28 a 31/03/2021

Detran-AM: 27

Polícia Militar: 1.074

Polícia Rodoviária Federal: 60

Polícia Civil: 236

Polícia Federal: 20

Bombeiros: 178

Defesa Civil: 7