Cerca de cinco mil pessoas devem deixar Manaus durante feriado de Páscoa

Manaus/AM - Com o feriado prolongado de Páscoa, a Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) estima que mais de cinco mil pessoas devem deixar Manaus, sendo 2.500 utilizando o transporte rodoviário e 3.000 o fluvial.

De acordo com o órgão, as fiscalizações nas principais saídas da cidade serão intensificadas e serão cobrados o cumprimento tanto das medidas sanitárias contra a proliferação da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, a redução em até 50% nos números de passageiros de veículos e embarcações e o distanciamento entre assentos ou redes, além disso, serão analisadas a vigência do seguro contra acidentes e a integridade dos veículos.

No feriado de Páscoa de 2020, o transporte intermunicipal de passageiros fluvial e rodoviário encontrava-se restrito apenas aos casos de urgência e emergência e serviços essenciais, assim como em janeiro e fevereiro de 2021.

Em casos de dúvidas ou denúncias, a Arsepam disponibiliza o Whatsapp 24h Ouvidoria, através do telefone (92) 98408-1799.