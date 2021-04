Rota do Distrito perde controle e atinge muro de casa em Manaus

O acidente ocorreu por volta das 6h, na rua Rua Pimenta Bueno e assustou os moradores. Por sorte, não houve feridos, a via está bloqueada e um guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo.

Manaus/AM - Um micro-ônibus de uma empresa privada que opera realizando o transporte de passageiros para o Distrito Industrial perdeu o controle e colidiu com o muro de uma residência na manhã desta quinta-feira (1), no bairro São Francisco, Zona Sul.

